Усть-Илимск, Иркутская область, , 15:35 — REGNUM Житель Иркутской области, где майнинг криптовалют стал очень популярным из-за дешёвой электроэнергии, лишился миллиона рублей, намереваясь купить спецоборудование. Подробности сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

Ферма. Майнинг Xiangfu

О хищении денежных средств сообщил 47-летний житель Нижнеилимскоого района. Мужчина пояснил, что перечислил крупную сумму денег на покупку оборудования для майнинга. Однако оплаченный товар так и не получил.

Установлено, что заявитель обнаружил в одном из популярных мессенджеров объявление о продаже оборудования для майнинга (добычи) криптовалют. После чего связался через личные сообщения с продавцом, оформил заказ и в течение нескольких дней перевел необходимую сумму на счет, который указал неизвестный. Когда в обозначенный срок товар не пришел, мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, майнинг и низкая стоимость электроэнергии в Иркутской области, где действует Братская ГЭС, кажется стала проблемой для всех: энергетиков, пожарных, полиции и даже самих майнеров.

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