Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России пока остаётся под воздействием разнонаправленных тенденций. Количество новых случаев заражения постепенно идёт на снижение, в то время как число госпитализаций, после некоторого спада, вновь устремилось вверх. К счастью, еще значительнее выросло количество выздоровлений, а значит, свет в конце тоннеля всё-таки виден. На этом фоне всё громче звучат предложения об отмене коронавирусных ограничений, в некоторых регионах они уже существенно смягчены. Однако уровень коллективного иммунитета в России пока недостаточен для того, чтобы считать эпидемию отступившей. Все новости о борьбе с коронавирусом в России — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

16:00 15.02.2022 Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 282 пациента с коронавирусом. Выявлено 2076 новых случаев заражения коронавирусом — на 252 больше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено три новых летальных случая. Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки госпитализированы 282 ковид-пациента

16:07 15.02.2022 В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 150 пациентов с коронавирусом. Выявлено 1358 новых случаев заражения коронавирусом — на 56 больше, чем сутками ранее. Подтверждено четыре новых летальных случая. Читайте подробнее: В Тамбовской области за сутки госпитализированы 150 ковид-пациентов

16:28 15.02.2022 Губернатор Ростовской области Василий Голубев заразился коронавирусом и находится на больничном. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 15 февраля. Подробности в материале: Ростовский губернатор заразился коронавирусом

16:35 15.02.2022 В Курганской области за сутки на 15 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализированы 137 человек, выписались по выздоровлении 1567. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего за сутки выявлено 1458 заражённых коронавирусом курганцев, на 157 человек больше, чем днём ранее. Подробности в материале: За сутки в Курганской области 137 человек госпитализированы с COVID-19

16:35 15.02.2022 В Курской области учебные заведения вернутся к очному формату обучения с 21 февраля. Решение было принято в связи с тем, что в регионе постепенно снижается количество ковид-пациентов. Подробности в материале: Курские школы вернутся к очному обучению с 21 февраля

17:00 15.02.2022 Медсестры реанимационного отделения за работой. Александр Куликов © ИА REGNUM

17:29 15.02.2022 В Татарии всего по состоянию на 15 февраля для выявления новой коронавирусной инфекции провели 5 304 346 исследований, в том числе 18 205 тестирований за последние сутки. Об этом: В Татарии за сутки провели более 18 тыс. исследований на коронавирус

17:33 15.02.2022 Реальное число заболевших «Омикроном» в Нижегородской области выше, так как секвенирование проводится выборочно». Читайте подробнее: У 94% заболевших коронавирусом нижегородцев нашли «Омикрон»

18:18 15.02.2022 На Ямале на площадях седьмого корпуса Тазовской школы-интерната развернулся стационар по лечению детей с COVID-19. Об этом сообщает администрация центральной районной больницы. На 15 февраля в госпитале при интернате находятся 12 детей, заболевших COVID-19 . Подробности в материале: В ямальской школе-интернате отрыли ковидный госпиталь для детей

18:37 15.02.2022 В Костромской области прививку от COVID-19 сделали первые 130 несовершеннолетних. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона. Читайте также: Первые сто подростков в Костромской области привились от COVID-19

18:51 15.02.2022 В Вологде на лечении с COVID-19 находятся 688 человек, 39 из них — в тяжелом состоянии. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Сергей Воропанов. Читайте также: В Вологде в тяжелом состоянии находятся 39 ковид-пациентов

19:26 15.02.2022 Врач с пациентом. Александр Куликов © ИА REGNUM

19:35 15.02.2022 В условиях продолжающейся уже третий год пандемии COVID-19 и ассоциирующимся с ней ростом смертности российским властям удалось удержать ситуацию в здравоохранении под контролем: полного коллапса медицинской помощи не происходило даже в самый разгар волн эпидемии. Немаловажную роль в этом имело, среди прочего, и широкое развитие частного здравоохранения. Читайте также: Партнёры государства: как частные клиники помогают в борьбе с COVID-19

20:44 15.02.2022 Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге достиг 100 процентов, с учетом доли переболевших и вакцинированных горожан. Такое мнение 15 февраля высказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Подробности в материале: Власти Петербурга заявили о 100%-ном коллективном иммунитете

22:19 15.02.2022 Рейд по соблюдению требований эпидемической безопасности и ограничений в Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

22:46 15.02.2022 Cогласно методике Минздрава РФ, коллективный иммунитет формируется при достижении показателя вакцинированного и переболевшего населения в 80 процентов от общего числа жителей города. В Санкт-Петербурге этот показатель на 100 процентов был достигнут еще в декабре 2021 года. Такие разъяснения дал комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, комментируя заявление первого зампреда комитета Андрея Сараны о достижении 100%-го иммунитета к коронавирусу в регионе.

23:12 15.02.2022 Архангельских кондукторов освободили от обязанности носить перчатки. Об этом: В Архангельской области смягчили антиковидный режим

04:03 16.02.2022 В Хабаровском крае за минувшие сутки госпитализировано в ковидные госпитали 263 пациента, что на 81 больше, чем днём ранее. Подробности в материале: В Хабаровском крае отмечен резкий рост госпитализаций пациентов с COVID-19

04:17 16.02.2022 В Хабаровском крае за минувшие сутки вылечились от коронавируса 1628 пациентов, выявлено 1594 новых случая заражения. Читайте подробнее: В Хабаровском крае от COVID-19 вылечились более 135 тыс. жителей

04:40 16.02.2022 В Хабаровском крае продолжается вакцинация населения от коронавируса, но коллективный иммунитет не сформирован. Он составляет чуть более 70%. Читайте подробнее: В Хабаровском крае ревакцинировано от коронавируса почти 112 тыс. жителей

04:48 16.02.2022 В Хабаровском крае закрыты на карантин по COVID-19 шесть школ, ещё 19 — по ОРВИ. Также по ОРВИ в пяти районах закрыты полностью восемь детских садов. Подробности в материале: В Хабаровском крае из-за COVID-19 и ОРВИ закрывают школы и сады на карантин

05:21 16.02.2022 По словам иммунолога, у небольшого числа пациентов, заразившихся коронавирусом, впоследствии может наблюдаться воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит. Об этом: Врач-иммунолог рассказал о возможном опасном воспалении при коронавирусе

05:42 16.02.2022 На сегодняшний день назальной вакциной было привито 53 добровольца, ни у кого из них не выявлено никаких осложнений. Подробности в материале: Гинцбург рассказал о ходе испытаний назальной вакцины от коронавируса

05:46 16.02.2022 В Кемеровской области сняты ограничение по заполняемости залов театров, кинотеатров, концертных и цирковых организаций, а также спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Соответствующее распоряжения опубликовано на сайте правительства региона. Подробности в материале: В Кузбассе театрам и кинотеатрам разрешили работать с полными залами

05:58 16.02.2022 В Новосибирской области будет объявлено об очередном этапе снятия антиковидных ограничений. Это будет сделано в понедельник, 21 февраля, сообщил в ходе спецвыпуска «Вести Новосибирск» на телеканале «Россия 1» губернатор Андрей Травников. Читайте подробнее: В Новосибирской области могут снять часть антиковидных ограничений

06:25 16.02.2022 В Кемеровской области сняты ограничение на проведение личных и выездных приёмов жителей. Об этом: Кузбасские власти вновь вернулись к личным приёмам жителей

06:31 16.02.2022 В Кемеровской области сняли ограничения на проведение сельскохозяйственных ярмарок на открытом воздухе. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте регионального правительства. Об этом: В Кузбассе разрешили проводить сельскохозяйственные ярмарки

06:38 16.02.2022 Врач-иммунолог Жемчугов заявил, что Москва вышла на плато по заболеваемости COVID-19 и в целом по заражению коронавирусом. Читайте также: Врач-иммунолог заявил о выходе Москвы на плато по заболеваемости COVID-19

06:48 16.02.2022 В Ульяновской области продолжает снижаться количество выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Читайте также: За сутки в Ульяновской области сделано 5,6 тыс. тестов на коронавирус

06:57 16.02.2022 Статистика по погибшим от коронавируса ухудшилась в Якутии за последние три дня. От инфекции умирают по пять человек в сутки, хотя ранее вирус уносил жизни 2−4 якутян в день. Читайте подробнее: В Якутии увеличивается количество погибших от COVID-19

07:07 16.02.2022 Глава Якутии Айсен Николаев заявил о снижении уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Жители Якутска заражаются COVID-19 на 57,5% реже. Читайте также: В реанимациях Якутии находятся 115 пациентов с COVID-19

07:08 16.02.2022 Палата реанимации для больных COVID-19. Дарья Драй © ИА REGNUM

07:19 16.02.2022 Минздрав РФ в ближайшее время разрешит клинические исследования «коктейля из антител» для лечения COVID, заявил РИА Новости глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

07:23 16.02.2022 За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 909 новых случаев COVID-19, выздоровели 1808 человек. Об этом сообщили 16 февраля в региональном правительстве. Читайте также: В Хакасии коронавирус победили ещё 1808 человек

07:29 16.02.2022 Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили 16 февраля в правительстве региона. Читайте подробнее: В Хакасии с начала года скончались 183 ковид-пациента

07:31 16.02.2022 В Оренбургской области до конца февраля планируют возобновить плановый прием пациентов в поликлиниках и диспансеризацию. Об этом сообщила в прямом эфире в Instagram глава минздрава региона Татьяна Савинова. К оказанию плановой медпомощи Оренбуржье будет возвращаться постепенно. В Орске учреждения уже приступили к оказанию плановой помощи детям. В Оренбурге с 17 февраля начнется диспансеризация детей первого года жизни, в поликлиниках начнут делать прививки. Для взрослых возобновляют работу дневные стационары, начинают вести прием узкие специалисты. «Ожидается, что до конца февраля плановая помощь взрослым в Оренбурге будет оказываться в полном объеме, за исключением диспансеризации и профосмотров», — сказала министр. Читайте также: В Оренбуржье возобновляют оказание плановой медпомощи

08:02 16.02.2022 Гинцбург уточнил, что пакет необходимых документов для получения разрешения на клинические исследования препарата уже подан. Об этом: Гинцбург рассказал о препарате на основе антител для лечения COVID-19

08:05 16.02.2022 Детей в возраст от 6 до 11 лет, которые еще не сталкивались с коронавирусом SARS-CoV-2, невозможно обнаружить в столице России. Об этом 16 февраля заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Читайте подробнее: Гинцбург: в Москве нет детей, не сталкивавшихся с коронавирусом

08:10 16.02.2022 За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано десять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Один из скончавшихся был в возрасте младше 65 лет. Подробности в материале: Жертвами COVID-19 стали ещё десять жителей Бурятии

08:11 16.02.2022 По итогам последней недели в Красноярском крае в 85% исследованных проб выявлен штамм коронавирусной инфекции «Омикрон». Об этом сообщил 16 февраля в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Подробности в материале: «Омикрон» расползается по Красноярскому краю

08:19 16.02.2022 В Майминском районе Республики Алтай проведут розыгрыш денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Об этом: На Алтае среди вакцинированных от COVID-19 разыграют денежные призы

08:21 16.02.2022 Уже в ближайшее время Минздрав РФ может выдать разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса, разработанного специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологиии имени Гамалеи на основе моноклональных антител. Об этом 16 февраля заявил директор центра Александр Гинцбург. Читайте также: В РФ начнут исследования вакцины от COVID-19 из антител к разным штаммам

08:22 16.02.2022 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 16 февраля, медицинскую помощь получают 27 297 пациентов с коронавирусом. Днём ранее — 27 215 пациентов, сообщает оперативный штаб. Подробности в материале: В Кузбассе за сутки выздоровели 2,4 тыс. пациентов с коронавирусом

08:26 16.02.2022 В Пензенской области полностью завершившими первичную вакцинацию от коронавируса числятся более 716 тыс. человек. По данным регионального минздрава, свыше 146 тыс. жителей прошли повторную иммунизацию против COVID-19. Читайте также: В Пензенской области первичную вакцинацию от ковида прошли 716 тыс. человек

08:58 16.02.2022 В Республике Алтай от COVID-19 выздоровели к настоящему времени ровно 24 700 человек. За прошедшие сутки коронавирус победили 60 человек. Читайте также: Коронавирус победили ещё 60 жителей Алтая

09:08 16.02.2022 Лекарство для борьбы с коронавирусом. zdravalt.ru

09:19 16.02.2022 Циркуляция штамма «Омикрон» среди населения составляет до 90%. Такие данные, как сообщила пресс-служба облправительства, привёл на заседании регионального оперштаба 15 февраля руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев. Об этом: В Воронежской области преобладает «Омикрон» — Роспотребнадзор

09:22 16.02.2022 В Томской области для повторной вакцинации против коронавируса будут использовать первый компонент вакцины «Спутник V». Читайте подробнее: Первую дозу «Спутника V» в Томской области будут применять для ревакцинации

09:25 16.02.2022 На Чукотке, по предварительным данным Центрального НИИ эпидемиологии, несколько проб оказались положительными на штамм коронавируса «Омикрон». Об этом: Штамм коронавируса «Омикрон» пришёл на Чукотку — минздрав региона

09:27 16.02.2022 Дистанционное обучение для учеников с пятого по одиннадцатый класс школ Воронежской области продлено, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба 15 февраля. Читайте подробнее: Воронежским школьникам продлили «дистанционку»

09:38 16.02.2022 Изменения в указ о режиме повышенной готовности в Башкирии внес глава республики Радий Хабиров. ОБ этом 16 февраля сообщает пресс-служба оперативного штаба региона. Так, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 4 февраля текущего года, в Башкирии отменен обязательный режим самоизоляции в отношении лиц, которые контактировали с заболевшими COVID-19. Подробности в материале: Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

09:45 16.02.2022 Театры, кинотеатры, концертные залы, а также учреждения спорта в Воронежской области остаются закрытыми для зрителей до 18 февраля. Это следует из сообщения пресс-службы правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба. Читайте подробнее: Воронежские власти сохранили запрет на работу театров

09:57 16.02.2022 В Хабаровском крае отмечается устойчивый рост заражения коронавирусом — активно циркулирует новый штамм «Омикрон». Подробности в материале: В Хабаровском крае штамм «Омикрон» выявляется более чем в 70% проб

10:15 16.02.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 16 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 123 478 (+1635 за минувшие сутки). Это один из рекордных показателей за всю историю пандемии. Читайте также: В Забайкалье коронавирус победили ещё более 1,5 тысячи человек

10:20 16.02.2022 В Удмуртии по состоянию на 16 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 958 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 92 230 жителей республики. За все время пандемии в республике подтвердили 123 396 случаев заражения коронавирусом, из них 2898 — за минувшие сутки. Читайте также: В Удмуртии после COVID-19 выписались 958 человек за день

10:20 16.02.2022 В Челябинской области COVID-19 победили ещё 4886 человек. Эти данные 16 февраля приводит оперштаб. Читайте подробнее: В Челябинской области выздоровели ещё 4886 ковид-пациентов

10:20 16.02.2022 В ковидные стационары Бурятии за минувшие сутки госпитализировано 145 человек. Таким образом, всего к настоящему времени стационарное лечение получают 1848 пациентов. Читайте также: В Бурятии за сутки госпитализировали 145 пациентов с COVID-19

10:23 16.02.2022 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 16 февраля прививку от коронавируса сделали 690 082 человека. Второй компонент препарата получили 541 285 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте подробнее: В Удмуртии более 541 тыс. человек прошли полную вакцинацию от COVID-19

10:25 16.02.2022 Министр здравоохранения Хакасии Олег Ананьевский заявил о том, что в республике на сегодняшний день развёрнуто максимальное количество коечного фонда для пациентов с COVID-19 исходя из нагрузки и уровня заболеваемости. Читайте подробнее: В Хакасии развёрнуто максимальное количество коек для пациентов с COVID-19

10:31 16.02.2022 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 15 февраля 2022 года от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 654 603 человека (+3711 за последние двое суток). Читайте подробнее: В Забайкалье от COVID-19 привиты еще более 3,5 тысячи человек

10:37 16.02.2022 Ревакцинация вакциной «Спутник Лайт» 102-летней жительнцы Артема (Приморский край). © Артемовская городская больница

10:56 16.02.2022 За прошедшие сутки в Туве выявлено 319 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано в ковидные стационары 63 человека. Читайте подробнее: В Туве за сутки госпитализировали 63 ковид-пациента

10:57 16.02.2022 В школах Владивостока для учеников 5−8-х классов продлили дистанционное обучение в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Читайте подробнее: В Приморье продлили «дистант» из-за COVID-19 для школьников среднего звена

11:20 16.02.2022 В Республике Крым госпитализированы 146 пациентов с коронавирусом, данные за последние сутки, 16 февраля, опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 15 февраля, сообщалось о 113 госпитализированных пациентах. Об этом: В Крыму за сутки госпитализировали 146 пациентов с COVID-19

11:21 16.02.2022 За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 19 573 пациента с COVID-19, также было выявлено 179 284 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 16 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Об этом: В России за сутки госпитализировали 19573 пациента с COVID-19

11:27 16.02.2022 В Саратовской области за сутки в ковидные госпитали доставили 259 пациентов, выписали по выздоровлении 981 человека. Всего по состоянию на 16 февраля вылечились 135 914 человек. Подтверждено 171 997 случаев заражения коронавирусом, из них 2303 — новых. За последние 24 часа умерли десять ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончался 5501 человек. Об этом: За сутки в Саратовской области выздоровел 981 пациент после COVID-19

11:27 16.02.2022 В Севастополе 69 человек госпитализированы в коронавирусные стационары, данные за сутки 16 февраля опубликовала пресс-служба правительства города. Накануне, 15 февраля, в больницы поступили 55 новых пациентов. Читайте также: В Севастополе за сутки госпитализированы 69 ковид-пациентов

11:28 16.02.2022 За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2705 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 246 188 человек на утро 16 февраля. За сутки госпитализированы в ковидные стационары 454 жителя области. С начала пандемии в регионе выявлено 320 054 случая заражения коронавирусом, из них 4882 — за минувшие сутки. Читайте также: За сутки в Нижегородской области после COVID-19 выписались 2,7 тыс. человек

11:30 16.02.2022 В Нижегородской области по состоянию на 16 февраля с начала пандемии провели 5 359 580 тестов для выявления заражения коронавирусом. Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 688,74 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс. За минувшие сутки нижегородцы сдали 9176 тестов на SARS-CoV-2. Читайте также: Нижегородцы сдали больше 9 тыс. тестов на коронавирус за день

11:35 16.02.2022 В Пензенской области за минувшие сутки выявили 1737 случаев заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 294 пациента. В стационары за прошлый день госпитализированы 256 носителей инфекции. Всего по состоянию на 16 февраля количество заражений коронавирусом в регионе достигло 132 272 случаев. Выздоровел 98 841 пациент, скончались 5045 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли еще 12 пациентов. Читайте также: В Пензенской области ещё 294 человека выписались после COVID-19

11:37 16.02.2022 За время пандемии коронавирусной инфекции Санкт-Петербург не понёс существенных людских потерь. Об этом 16 февраля заявила в Законодательном собрании главный санитарный врач по Санкт-Петербургу, глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова. Между тем Северная столица потеряла более 30 тыс. человек за время пандемии, причем это только те, для кого ковид стал основной причиной смерти. Об этом: Глава Роспотребнадзора по Петербургу не увидела больших потерь от пандемии

11:37 16.02.2022 За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 7193 носителя коронавируса, выздоровели 3126 человек. Об этом сообщили 16 февраля в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Красноярском крае выздоровели ещё 3126 ковид-пациентов

11:38 16.02.2022 В городской клинической больнице № 4 Кемерова прокомментировали информацию об очередях на приём к врачам. Ранее в соцсети появилось видео, на котором, по словам автора, старики плакали в очереди из-за семичасового ожидания приёма. Подробности в материале: В больнице Кемерова прокомментировали видео с плачущими пациентами

11:41 16.02.2022 За последние сутки в России госпитализировали с коронавирусной инфекцией 19 573 человека. Об этом 16 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом. Читайте также: В России от COVID-19 выздоровели ещё 172468 человек, умерли 748

11:48 16.02.2022 В Татарии за последние сутки выявили 3746 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 418 носителей инфекции. По состоянию на 16 февраля всего зарегистрировано 80 629 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 50 871 пациент, скончались 1673 человека. За сутки больничный закрыли 2794 пациента, умерли пятеро инфицированных. Подробности в материале: За сутки в Татарии выздоровели почти 2,8 тыс. пациентов после COVID-19

11:49 16.02.2022 Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 16 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM. За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 3499 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 763 случая меньше аналогичного показателя 15 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 4262 человек, а днем ранее — у 6398 жителей Подмосковья. Об этом: В Подмосковье снизилась заболеваемость COVID-19

11:49 16.02.2022 За последние сутки в Москве госпитализировали с коронавирусной инфекцией 1036 человек. Об этом 16 февраля сообщили в оперативном штабе столицы. Читайте подробнее: В Москве от COVID-19 вылечились ещё 37779 человек, умерли 87

11:49 16.02.2022 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил задачи по развитию медицинской отрасли. Он предложил воспользоваться пандемией коронавируса для повышения эффективности работы медицинских коллективов и искоренения кадрового дефицита. Об этом: Новосибирский губернатор предложил воспользоваться пандемией в своих целях

11:50 16.02.2022 Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 16 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7842 человек, причём 12 из них погибли за последние сутки. Подробности в материале: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 12 человек

11:51 16.02.2022 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 30 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 16 февраля официальном порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября 2021 года. В тот день число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68. Читайте также: Еще 30 человек стали жертвами COVID-19 в Подмосковье

11:53 16.02.2022 ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых коронавирусом на 16 февраля 2022 года. Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе. ❗️В скобках указан коллективный иммунитет в регионе ☑️Санкт-Петербург +17 151/1 309 175 (85,8%) ☑️Москва +11 262/2 632 914 (59,5%) ☑️Красноярский край +7 193/271 858 (64,1%) ☑️Новосибирская область +5 428/160 757 (51%) ☑️Пермский край +5 203/261 917 (64,7%) ☑️Челябинская область +5 159/236 383 (60%) ☑️Свердловская область +4 997/298 598 (62,1%) ☑️Краснодарский край +4 983/191 554 (53,3%) ☑️Нижегородская область +4 882/320 054 (61,5%) ☑️Алтайский край +4 557/191 515 (55,5%). Цитата канала «16 негритят».

11:53 16.02.2022 За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 24 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 16 февраля в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки скончались 24 пациента с COVID-19

11:53 16.02.2022 Вакцинация в Новосибирске. zdrav.nso.ru.

11:54 16.02.2022 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 16 февраля, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 3865 пациентов, в том числе 166 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Об этом: Более 3,8 тыс. новосибирцев госпитализированы из-за COVID-19

11:54 16.02.2022 ТОП-10 регионов РФ по максимальному количеству смертей от коронавируса на 16 февраля 2022 года (формируется по абсолютным значениям смертей). Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии. ☑️Москва +87/40 273 ☑️Санкт-Петербург +75/30 941 ☑️Московская область +30/13 902 ☑️Красноярский край +24/9 713, Пермский край +24/8 059 ☑️Алтайский край +21/7 684 ☑️Нижегородская область +20/10 830 ☑️Башкирия +19/4 984 ☑️Самарская область +18/6 921, Челябинская область +18/6 720 ☑️Ярославская область +17/2 266 ☑️Волгоградская область +14/6 173. Цитата канала «16 негритят».

11:55 16.02.2022 В Марий Эл по состоянию на 16 февраля выздоровели с начала пандемии 30 260 жителей республики, за последние сутки выписаны 58 человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 40 215 случаев заражения коронавирусом, из них 429 — за последние сутки. Об этом: Почти 60 жителей Марий Эл выписались после COVID-19 за сутки

11:56 16.02.2022 В Воронежской области госпитализированы ещё 362 пациента с коронавирусом, данные за сутки 16 февраля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Число госпитализаций по сравнению с предыдущими сутками снизилась на девять. Подробности в материале: В Воронежской области в ковид-стационары отправлены ещё 362 человека

11:57 16.02.2022 В инфекционных стационарах Марий Эл, по данным на 16 февраля, лечение получают 732 пациента, из них у 453 жителей подтверждено заражение коронавирусом. В том числе у 673 пациентов диагностирована пневмония. Читайте подробнее: В инфекционных стационарах Марий Эл лечатся 453 человека с COVID-19

11:57 16.02.2022 За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 9755 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 16 февраля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 741 675 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 904 601. Подробности в материале: За сутки 9755 человек выздоровели в Подмосковье после COVID-19

12:00 16.02.2022 В медицинские учреждения Московской области доставлены 755 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 16 февраля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Днем ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 625 человек. Об этом: В Подмосковье с COVID-19 госпитализированы 755 человек

12:01 16.02.2022 В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 106 ковид-пациентов, сообщает федеральный штаб 16 февраля. Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 797 человек. Днём ранее, 15 февраля, в регионе было зарегистрировано 1148 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 87 828 человек. Об этом: В Калужской области за сутки госпитализированы 106 ковид-пациентов

12:02 16.02.2022 В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 512 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 42 639 жителей республики. Всего в регионе подтвердили 52 594 случая заражения коронавирусом, из них 603 — за минувшие сутки. Об этом: За сутки после COVID-19 в Мордовии выписались 512 человек

12:06 16.02.2022 Штамм коронавируса «Омикрон» стал доминирующим на всей планете. Об этом 16 февраля заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. «Есть законы эпидемиологии, и я хотел бы об этом поговорить. Сейчас «Омикрон», более заразен и быстрее забирает то население, у которого нет иммунитета. «Омикрон» на планете практически вытеснял все предыдущие штаммы», — сказал эпидемиолог. Подробности в материале: Онищенко: «Омикрон» стал более опасен

12:07 16.02.2022 За прошедшие сутки в Омской области госпитализировали 317 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» (15 февраля — 409). Об этом сообщили 16 февраля в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Омской области госпитализировали ещё 317 пациентов с коронавирусом

12:08 16.02.2022 В Краснодарском крае ещё 689 человек с коронавирусной инфекцией госпитализированы, данные за последние сутки опубликованы 16 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 15 февраля, сообщалось о 528 госпитализированных пациентах. Читайте также: На Кубани за сутки госпитализировали 689 пациентов с ковидом

12:13 16.02.2022 В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 16 февраля 2022 года вакцинированы 1 321 794 человека (всего +2703 за сутки), в том числе 1680 детей в возрасте 12−17 лет (+16 за сутки). Из общего числа привитых 66 973 жителя региона получили первую прививку (на 1191 меньше, чем сутками ранее). Подробности в материале: На Алтае за сутки от COVID-19 привиты менее трёх тысяч человек

12:15 16.02.2022 За прошедшие сутки в Омской области скончались 11 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 16 февраля в федеральном оперативном штабе. Читайте также: Жертвами COVID-19 в Омской области стали ещё 11 человек

12:17 16.02.2022 Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 16 февраля 2022 года, отмечается очень высокая заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлен уже 20 441 зараженный коронавирусом (+633 за сутки). Читайте подробнее: В Алтайском крае жертвами COVID-19 стал ещё 21 человек

12:19 16.02.2022 В Томской области за прошедшие сутки выявлено 1049 случаев заражения коронавирусом, 239 человек госпитализированы. Об этом: Ещё 239 жителей Томской области госпитализировали с COVID-19

12:20 16.02.2022 В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 417 ковидных пациентов, 226 госпитализировано с COVID-19. Об этом 16 февраля 2022 года сообщает региональный оперативный штаб. За сутки на 16 февраля коронавирус выявили у 2478 тюменцев. Это на 134 человека больше, чем днём ранее. Подробности в материале: Ещё 226 тюменцев госпитализировали с COVID-19

12:21 16.02.2022 Подмосковье выгодно отличается на фоне Москвы по уровню вакцинации населения от коронавируса. Об этом 16 февраля заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, доля охвата вакцинацией от COVID-19 в Московской области примерно на 10% выше, чем в столице. Читайте также: Онищенко поставил Подмосковье в пример Москве

12:24 16.02.2022 Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 16 февраля сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19. В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 218. Следом за Одинцово идёт Воскресенск, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 204 человек. На третьем месте расположилось Раменское, где COVID-19 диагностировали у 173 человек. Об этом: Одинцово лидирует по числу новых случаев COVID-19 в Подмосковье

12:33 16.02.2022 В Пермском крае за сутки из ковидных отделений в связи с выздоровлением выписан 3821 пациент. Госпитализировано 429 человек. Об этом 16 февраля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. На сегодняшний день в стационарах лечатся 4073 пермяка. Состояние 352 пациентов медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 100 человек. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8059 человек, в том числе 24 — за последние сутки. Читайте подробнее: Из COVID-центров Прикамья за сутки выписан 3821 пациент

12:35 16.02.2022 За истекшие сутки в петербургские и федеральные стационары, перепрофилированные на лечение COVID-19 и внебольничной пневмонии, были доставлены 620 пациентов. Это на 180 человек больше, чем в предыдущие сутки (+40,9%). Об этом сообщили 16 февраля в городском оперштабе. До этого несколько дней отмечалось снижение госпитализации. Читайте подробнее: В Петербурге вновь подскочила госпитализация пациентов с ковидом

12:43 16.02.2022 В Оренбургской области за сутки в ковидные центры поступили 296 пациентов, что на 29 больше, чем днем ранее. Об этом 16 февраля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. В стационарах находятся 1066 пациентов, из них 312 — в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключен 51 человек, еще 581 оренбуржец получает кислородную поддержку. Об этом: В Оренбуржье госпитализированы ещё 296 пациентов с COVID-19

12:44 16.02.2022 За последние сутки в Мурманской области выявили 900 новых случаев заболевания COVID-19, 95 человек были госпитализированы, сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Мурманской области за сутки госпитализировали 95 ковид-пациентов

12:48 16.02.2022 В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 16 февраля за сутки госпитализировано 116 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 747 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Об этом: На Ямале за сутки с коронавирусом госпитализировали 116 человек

13:11 16.02.2022 В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 196 пациентов с коронавирусом. Выявлено 1019 новых случаев заражения коронавирусом — на 500 меньше, чем сутками ранее. Подтверждено девять новых летальных случаев за последние сутки. Подробности в материале: В Липецкой области за сутки госпитализированы 196 ковид-пациентов

13:13 16.02.2022 В Югре за сутки на 16 февраля госпитализированы 173 больных с COVID-19, 5917 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. За минувшие сутки в Югре выявлено 1989 новых случаев заражения коронавирусом, на 518 человек меньше, чем днём ранее. Читайте подробнее: В Югре госпитализированы ещё 173 пациента с COVID-19

13:15 16.02.2022 В Курской области за последние сутки был госпитализирован 181 пациент с коронавирусом. Зарегистрировано 380 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 145 меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено три новых летальных случая. Подробности в материале: В Курской области за сутки госпитализирован 181 ковид-пациент

13:16 16.02.2022 Десятидневный ребёнок заразился коронавирусом в Омске. Об этом 16 февраля сообщил главный врач городской детской клинической больницы №2 им. В. П. Бисяриной Антон Пилипенко. Подробности в материале: В Омске коронавирус выявили у десятидневного ребёнка

13:23 16.02.2022 В Чувашии продолжилось снижение выявляемых случаев заражения коронавирусом при росте количества госпитализированных. Подробности в материале: В Чувашии вылечились более 74% пациентов с коронавирусом

13:30 16.02.2022 За последние сутки в Архангельской области выявили более 3,3 тысяч носителей коронавируса, 198 человек госпитализированы, сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Архангельской области на больничные койки попали еще 198 ковид-пациентов

13:33 16.02.2022 В Ульяновской области снизилось суточное количество госпитализированных и выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом: В Ульяновской области госпитализировали ещё 129 ковидных больных

13:38 16.02.2022 За последние сутки в Ненецком АО выявили 94 носителя коронавируса, 14 из них — дети, сообщает окружная администрация. Читайте также: В НАО за сутки коронавирус выявили у 94 человек

13:42 16.02.2022 В Ульяновской области практически на прежнем уровне осталось суточное количество вылечившихся от ковида. Подробности в материале: В Ульяновской области победили коронавирус более 89% пациентов

13:45 16.02.2022 В Забайкальском крае ревакцинацию против коронавирусной инфекции можно первым компонентом двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Об этом сообщила глава краевого министерства здравоохранения Оксана Немакина во время пресс-конференции 16 февраля. Читайте подробнее: В Забайкалье от COVID-19 ревакцинируют компонентом «Спутника V»

13:55 16.02.2022 Минздрав Забайкальского края сегодня, 16 февраля, подтвердил, что губернатор региона Александр Осипов заболел COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как пояснила на пресс-конференции глава краевого министерства здравоохранения Оксана Немакина, глава региона получает лечение амбулаторно, на дому, его состояние удовлетворительное. Подробности в материале: Забайкальский губернатор лечит COVID-19 дома

13:57 16.02.2022 В Астраханской области за последние сутки был госпитализированы 76 пациентов с коронавирусом. Выявлено 849 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено семь новых летальных случаев. Читайте также: В Астраханской области за сутки госпитализированы 76 ковид-пациентов

13:57 16.02.2022 В Свердловской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией снизился на 289. За прошедшие сутки, 15 февраля госпитализированы 630 человек. Тогда как днем ранее — 919. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Свердловской области госпитализированы еще 630 пациентов с COVID-19

14:00 16.02.2022 В Саратовской области с 21 февраля при посещении общественных мест можно будет предъявить QR-код, свидельствующий о вакцинации или перенесённом коронавирусе, либо полученный на сайте госуслуг цифровой знак, в случае наличия антител к COVID-19. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин. Об этом: Саратовцам с антителами к COVID-19 разрешат посещать общественные места

14:08 16.02.2022 В Новгородской области за последние сутки в стационары госпитализировали 109 человек с COVID-19, что на 16 пациентов меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщили 16 февраля в федеральном оперштабе. Читайте подробнее: За сутки в Новгородской области с COVID-19 госпитализировали 109 человек

14:11 16.02.2022 За минувшие сутки в стационары Псковской области с диагнозом COVID-19 поместили 80 человек, что на 14 пациентов меньше, чем сутками ранее, сообщили 16 февраля в федеральном оперштабе. Об этом: В стационары Псковской области за сутки с ковидом положили 80 человек

14:32 16.02.2022 В отличие от президента Франции Макрона и канцлера Германии Шольца, президент Бразилии Болсонару не побоялся «оставить ДНК» и сдал российский тест на коронавирус в Кремле. Владимир Путин и Жаир Болсонару обменялись рукопожатиями и сидят рядом. Напомним, Жаир Болсонару прибыл в Россию с официальным визитом 15 февраля и пробудет в Москве до 17 февраля. Переговоры с Путиным состоятся 16 февраля.

14:44 16.02.2022 Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 146 пациентов с коронавирусом. Выявлено 2367 новых случаев заражения коронавирусом — на 291 больше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено четыре новых летальных случая. Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки госпитализированы 146 ковид-пациентов

14:50 16.02.2022 В Тамбовской области за последние сутки был госпитализирован 131 пациент с коронавирусом. Выявлено 1369 новых случаев заражения коронавирусом — на 11 больше, чем сутками ранее. Подтверждено семь новых летальных случаев. Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки госпитализирован 131 ковид-пациент

14:52 16.02.2022 Власти Коми отменили обязательную самоизоляцию для тех, кто контактировал с больными COVID-19. Читайте также: Власти Коми отменили самоизоляцию

14:59 16.02.2022 Набор в шприц компонента вакцины «Гам-КОВИД-Вак» медсестрой в прививочном пункте г. Москвы во время его посещения мэром города. Mos.ru

15:36 16.02.2022 За последние сутки в Коми выявили 2274 случая COVID-19, 177 человек были госпитализированы, сообщает оперштаб. Об этом: В Коми за сутки скончались девять ковид-пациентов

15:41 16.02.2022 В Курганской области за сутки на 16 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализированы 127 человек, выписались по выздоровлении 2010. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего за сутки выявлено 1487 заражённых коронавирусом курганцев, на 29 человек больше, чем днём ранее. Читайте подробнее: В Курганской области ещё госпитализировали 127 человек с COVID-19

16:03 16.02.2022 Первый зампред комитета здравоохранения Андрей Сарана. Фото: gov.spb.ru

16:20 16.02.2022 Эпидемиологическая обстановка в России достаточно сложная, необходимо соблюдать меры предосторожности и избавить людей от хождения по инстанциям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

16:25 16.02.2022 В Москве снижается количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 16 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с ковидом. Подробности в материале: Собянин: за три дня в больницах Москвы освободилась тысяча коек

16:32 16.02.2022 Порядка 90% беременных женщин Подмосковья, у которых нет противопоказаний к прививке, прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом 16 февраля сообщает оперативный штаб по профилактике коронавируса в Московской области. По его оценке, вакцинацию от COVID-19 с начала пандемии на территории региона прошли свыше 8,6 тыс. беременных женщин. В первую очередь прививку необходимо было сделать беременным из групп риска: с ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями, заболеваниями легких и печени и другими хроническими болезнями. Об этом: В Подмосковье сообщили о 90% согласившихся на прививку беременных

16:33 16.02.2022 Амбулаторно-поликлиническое звено испытывает высочайшую нагрузку, заявил 16 февраля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Читайте подробнее: Мурашко заявил о высочайшей нагрузке на амбулаторное звено

16:47 16.02.2022 В Роспотребнадзоре заявили, что в России завершена работа над новым тестом на коронавирус, который будет чувствительнее и устойчивее к мутациям.

16:50 16.02.2022 С коронавирусной инфекцией в стационары поступают 7,5% пациентов, сообщил 16 февраля глава Минздрава Михаил Мурашко. Подробности в материале: Мурашко: в стационары с COVID-19 поступают 7,5% пациентов

17:00 16.02.2022 Уровень заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в России составляет 72%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

17:01 16.02.2022 Подъем заболеваемости в России продолжается уже пятую неделю подряд. Об этом 16 февраля заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM. «В России пятую неделю продолжается подъем заболеваемости, эпидемиологическая ситуация остается достаточно напряжённой», — сказала Попова. Читайте также: Попова: в России продолжается подъем заболеваемости COVID-19

17:05 16.02.2022 Ситуация с обеспечением лекарственными препаратами от коронавируса в России остаётся стабильной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом: Минздрав назвал стабильной ситуацию с лекарствами от COVID-19 в России

17:05 16.02.2022 Около 17% пациентов с коронавирусной инфекцией в России являются несовершеннолетними, сообщил 16 февраля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Читайте также: Мурашко: в России с COVID-19 госпитализированы более 10 тыс. детей

17:07 16.02.2022 Действовавший в Петербурге с 21 января запрет на проведение профилактических медицинских осмотров, медосмотров детей, плановую амбулаторную медпомощь взрослому населению, на проведение диспансеризации на базе медицинских учреждений отменяется с 21 февраля. Об этом 16 февраля сообщили в городском комитете по здравоохранению. Читайте подробнее: Запрет на плановую медпомощь в Петербурге отменяют с 21 февраля

17:08 16.02.2022 В 10 регионах России произошло снижение заболеваемости COVID-19. Об этом 16 февраля заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам главы надзорного органа, в общем числе регистрируемых ежедневно случаев заражения коронавирусом в России снижается доля столичных регионов — Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. На данный момент на них приходится около пятой части всех новых случаев выявления инфекции. Подробности в материале: Снижение заболеваемости COVID-19 отмечено в 10 регионах России

17:11 16.02.2022 Российские подростки хорошо переносят вакцинацию препаратом «Спутник М». Об этом 16 февраля сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Читайте подробнее: Мурашко: видим, что подростки переносят вакцину хорошо

17:12 16.02.2022 Число госпитализированных пациентов с коронавирусом в России за неделю увеличилось на 11%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Читайте также: Число госпитализированных с COVID-19 в России за неделю выросло на 11%

17:14 16.02.2022 МИД Белоруссии постоянно, но безуспешно поднимает вопрос восстановления полноценного автомобильного сообщения с Россией, так как «наши коллеги ссылаются на сложную эпидемическую обстановку — у них и у нас». Об этом 16 февраля на пресс-конференции в Минске заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Читайте подробнее: Белоруссия надеется восстановить автомобильное сообщение с Россией

17:15 16.02.2022 Дети школьного возраста являются единственной категорией, внутри которой не отмечается рост заболеваемости COVID-19. Об этом 16 февраля заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM. «По возрастной структуре — у нас растут цифры во всех возрастных структурах, за исключением школьников. И этот эпидемиологический процесс мы проходим, не отправляя детей на дистанционное обучение», — сказала Попова. Об этом: Попова: заболеваемость COVID-19 среди школьников не растет

17:23 16.02.2022 На штамм SARS-CoV-2 «Омикрон» приходится свыше 72% всех выявленных случаев заражения коронавирусом в России. Об этом 16 февраля заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM. «Омикрон» сегодня составляет 72,5% среди всех выявляемых вариантов возбудителя», — сказала Попова. Читайте также: Доля «Омикрона» среди выявленных случаев COVID-19 в России превысила 72%

17:37 16.02.2022 Темпы распространения коронавируса в России снижаются вторую неделю подряд, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Подробности в материале: Темпы роста заболеваемости COVID-19 в России снижаются вторую неделю подряд

17:57 16.02.2022 В России почти три четверти новых случаев заражения коронавирусом приходится на штамм «Омикрон», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом: На «Омикрон» приходится 72,5% случаев заражения коронавирусом в России

18:01 16.02.2022 Скорая помощь. Фото: dz.admtyumen.ru

18:17 16.02.2022 Рост заболеваемости COVID-19 в России наблюдается среди всех возрастных групп за исключением школьников, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Подробности в материале: Попова заявила об отсутствии роста заболеваемости COVID-19 среди школьников

18:24 16.02.2022 Коллективный иммунитет в той или иной популяции складывается из доли переболевших новой коронавирусной инфекцией и доли вакцинированных. Сложение этих категорий дало основание сделать вывод о достижении в Петербурге 100-процентного коллективного иммунитета. Об этом 16 февраля заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Читайте подробнее: В Петербурге объяснили расчёт 100-процентного коллективного иммунитета

18:36 16.02.2022 Правительство Нижегородской области в очередной раз с начала пандемии коронавируса перешло на дистанционный формат работы. Подробности в материале: Нижегородское правительство вновь ушло на «удалёнку»

18:48 16.02.2022 В Курской области за прошедшую неделю дистанционно выдано 654 больничных листа пациентам с лёгким течением коронавируса или ОРВИ. Снизилось количество вызовов скорой помощи. Госпитализирован в стационары 4 тыс. 161 человек, в том числе 3 тыс. 216 — в Курске. Читайте подробнее: В Курской области за неделю дистанционно выдали 654 больничных

19:37 16.02.2022 В Курской области с 14 февраля отмечается снижение количества вызовов на дом врачей-терапевтов — на 30% и педиатров — на 40%. При этом нагрузка на систему здравоохранения остается высокой. На одного врача в среднем приходится 27 вызовов в день. Читайте также: Жители Курской области стали реже вызывать врачей на дом

20:03 16.02.2022 Совет директоров Континентальной хоккейной лиги принял решение остановить проведение регулярного чемпионата.

20:09 16.02.2022 В Удмуртии зарегистрировано снижение числа пациентов, находящихся на амбулаторном лечении с симптомами COVID-19. При этом растет число жителей региона, которые переносят заражение коронавирусом бессимптомно. «Пока сохраняются высокие цифры ежедневно вновь выявленных лиц с положительными ПЦР-тестами на COVID-19, но при этом мы видим снижение количества пациентов, которые наблюдаются амбулаторно», — отметила замглавы минздрава республики Марина Петренко. Читайте подробнее: В минздраве Удмуртии считают преждевременным говорить о завершении пандемии

20:44 16.02.2022 В Мурманской области с 18 февраля отменят систему QR-кодов на входе в общественные заведения. Об этом: В Мурманской области отменили QR-коды

21:28 16.02.2022 Вакцина против COVID-19, содержащая вирусоподобные частицы, не содержит живого вируса. Об этом заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

21:29 16.02.2022 Новая российская вакцина от COVID-19, содержащая вирусоподобные частицы, будет вводиться дважды, чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител. Об этом заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.