Красногорск, , 15:34 — REGNUM Жители Подмосковья сдали на переработку порядка 64 тыс. ёлок. Об этом 15 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Елка Dirty.ru

Сдача деревьев на переработку проходила в период с 15 января по 15 февраля в рамках экологической акция «Подари своей елке вторую жизнь!». Мероприятие призвано было нарастить объем отходов для переработки вторичного сырья и правильно утилизировать новогодние ели.

«Из собранных деревьев изготовят щепу, которая используется в качестве компоста и на производстве почвогрунта. Часть древесины идет на создание фанеры, которая используется при производстве элементов для новых детских площадок», — сказано в сообщении.

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