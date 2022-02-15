Москва, , 16:17 — REGNUM Эксперимент по цифровой маркировке некоторых детских товаров запланировал провести Центр развития перспективных технологий, который на основе государственно-частного партнерства создал систему «Честный знак».

Игрушки

Напомним, внедрение системы цифровой маркировки товаров проводится в России с 2019 года. Проект реализуется за счет частных инвестиций и принес государству и бизнесу сотни миллиардов рублей. Цифровая маркировка является одним из инструментов, с помощью которых государство намерено сократить объемы незаконного оборота и снизить его влияние на развитие экономики и социальной сферы. Система «Честный знак» уже позволила обелить многие отрасли и принести миллиарды рублей легальным производителям и государству. Она позволяет проследить всю цепочку участников рынка по каждому маркированному товару: увидеть производителя товара, дистрибьюторов, посредников, конечного продавца, а также наценки на каждой из ступеней процесса. Сумма частных средств в проект составляет 250 млрд рублей инвесторов во главе с холдингом ЮСМ Алишера Усманова. Государственные деньги для введения маркировки не используются. С помощью «Честного знака» уже удалось пресечь нарушения в торговле шубами, обувью, пресечь кражи из больниц жизненно важных лекарств, а контрафакта в онкологических препаратах стало меньше в 10 раз.

Детские товары остаются пока уязвимой для подделок отраслью. По данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (принадлежит АО «Звезда» и ПАО «Детский мир»), подделки лицензионных игрушек, в том числе с использованием популярных анимационных образов в минувшем году составили порядка 43−44%. Кроме того, фиксируются факты поставок игрушек из токсичных материалов, которые могут нанести непоправимый вред здоровью. Аналитики юридической фирмы «Городисский и Партнеры» отмечали, что на втором месте после игрушек в контрафакте детских товаров занимает одежда. Как правило, подделку в Россию везут из Китая. Зачастую такой товар попадает на рынок онлайн-ритейла по одной схеме: через заранее созданные юридические лица (чаще всего индивидуальные предпринимательства) осуществляется импорт, после чего индивидуальный предприниматель под видом дистрибьютора лицензионной продукции (или без) заключает договоры с известными онлайн-ресурсами и маркетплейсами.

Предполагается, что система маркировки поможет не только решить проблему контрафакта среди товаров для детей. По данным экспертов НИУ ВШЭ, еще одним эффектом от использования системы становится стабилизация цен. Оказалось, что маркированные товары меньше и медленнее дорожают, чем немаркированные. Между легальными участниками рынка детских игрушек будет распределено порядка 30 млрд рублей — примерно в такую сумму оценивают рынок нелегальных игрушек в России.

С 1 марта в России также стартует эксперимент по маркировке электроники. В нем смогут принять участие производители и импортеры товаров 26 категорий. Государство планирует маркировку алкоголя и кормов для животных — категорий товаров, в которых подмена ингредиентов, несоблюдение технологий производства и нарушения ради заработка, стали обычным делом.