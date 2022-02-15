Вашингтон, 15 февраля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Дуэт Silk Sonic исполнителей Bruno Mars (Питер Эрнандес) и Anderson .Paak (Брэндон Пак Андерсон) представил сингл Love's Train. Композиция доступна для прослушивания с 15 февраля.

Скриншот видео на YouTube Silk Sonic

Песня Love's Train в исполнении Silk Sonic является кавером одноимённого хита 1982 года группы Con Funk Shun. «Это одна из любимых песен Silk Sonic… Нам так она нравится, что мы хотели спеть её для всех вас», — поделился Bruno Mars.

Ранее дебютный альбом Silk Sonic набрал более 1 млрд прослушиваний в сервисе Spotify. Премьера пластинки An Evening With Silk Sonic состоялась ещё в ноябре 2021 года.