София, 15 февраля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Сотрудники таможенной службы Болгарии изъяли на КПП «Капитан Андреево» в районе болгарско-турецкой границе девять единиц незадекларированного боевого оружия и боеприпасов к ним. Об этом 15 февраля сообщает софийская газета «Факты».

(сс) CWitte Граница

По некоторым данным, нелегальный груз был спрятан в фуре, перевозившей промышленные товары из Турции в Германию. Предварительный осмотр выявил наличие в тайниках новых пистолетов в заводской упаковке, а также патронов.

Оружие конфисковано. Водителю грузовика, 56-летнему гражданину Турции, предъявлены обвинения.

В случае признания его вины болгарским судом ему грозит до пяти лет лишения свободы в Болгарии или депортация на родину.