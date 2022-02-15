Екатеринбург, 15 февраля 2022, 15:31 — REGNUM Россия не сможет полностью обойтись без рабочих из-за рубежа. Это показывают расчёты необходимых рабочих мест для обслуживания работы народного хозяйства, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.
Касаясь вопроса о том, какие условия нужно соблюсти в России, чтобы отказаться от услуг иностранных мигрантов, он ответил, что для этого нужно переходить на следующий технологический уклад, где труд человека минимален и «вкалывают роботы, а не человек». Но пока это всё же из области футуристики-фантастики, а жить-то надо сейчас.
Он также добавил, что, вероятно, нужны поправки в законодательство, которые вводят какие-то ограничения по перемещению приехавших мигрантов в течение определенного времен. Иначе постоянно будет возникать риск формирования «анклавов» по этническому принципу.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Национального объединения строителей Антон Глушков ранее заявил журналистам о нехватке в строительной сфере России от 1,5 млн до 2 млн иностранных рабочих А затем стало известно, что Калужская область выходит из федеральной программы по переселению соотечественников в РФ. Поводом стали фиктивные сертификаты о владении русским языком, выданные иностранным рабочим. Кроме того, популярный киргизский комик Борончу Кудайбергенов констатировал в интервью изданию «Жаны Ордо», что его соотечественники стали чувствовать себя в Москве как дома.