Екатеринбург, , 15:31 — REGNUM Россия не сможет полностью обойтись без рабочих из-за рубежа. Это показывают расчёты необходимых рабочих мест для обслуживания работы народного хозяйства, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Мигранты

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В принципе, это рядовая курсовая работа для студента экономического факультета университета: расчёт численности работников для предприятия, никаких чудес в этом нет. Проблемы создают не «мигранты вообще», а те мигранты, которые не желают учить русский язык, выполнять требования российского законодательства, а также жить по правилам, которые приняты в том обществе, куда они приехали. Это, кстати проблема практически всех стран, которые принимают мигрантов: если создаются этнические «анклавы» — проблемы непременно будут», — отметил эксперт.

Касаясь вопроса о том, какие условия нужно соблюсти в России, чтобы отказаться от услуг иностранных мигрантов, он ответил, что для этого нужно переходить на следующий технологический уклад, где труд человека минимален и «вкалывают роботы, а не человек». Но пока это всё же из области футуристики-фантастики, а жить-то надо сейчас.

«Поэтому, более «приземленный» вариант — это создание условий для переезда в Россию тех мигрантов, которые реально знают русский язык и основы российского законодательства. А для обеспечения этого — «нулевая терпимость» как к фиктивным документам о знании русского языка, так и к правонарушениям со стороны мигрантов. Пример Обнинска Калужской области буквально сейчас показывает, в каких направлениях надо двигаться, чтобы пресечь проблемы и не дать им рецидивировать», — сказал Ющук.

Он также добавил, что, вероятно, нужны поправки в законодательство, которые вводят какие-то ограничения по перемещению приехавших мигрантов в течение определенного времен. Иначе постоянно будет возникать риск формирования «анклавов» по этническому принципу.

«Ведь старая шутка эмигрантов из СССР: «Мы уже 10 лет живем на Брайтон-бич, а американцы здесь так и не выучили русский», — вернулась к нам уже нашими реалиями», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Национального объединения строителей Антон Глушков ранее заявил журналистам о нехватке в строительной сфере России от 1,5 млн до 2 млн иностранных рабочих А затем стало известно, что Калужская область выходит из федеральной программы по переселению соотечественников в РФ. Поводом стали фиктивные сертификаты о владении русским языком, выданные иностранным рабочим. Кроме того, популярный киргизский комик Борончу Кудайбергенов констатировал в интервью изданию «Жаны Ордо», что его соотечественники стали чувствовать себя в Москве как дома.