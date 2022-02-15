Екатеринбург, 15 февраля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Россия не сможет полностью обойтись без рабочих из-за рубежа. Это показывают расчёты необходимых рабочих мест для обслуживания работы народного хозяйства, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«В принципе, это рядовая курсовая работа для студента экономического факультета университета: расчёт численности работников для предприятия, никаких чудес в этом нет. Проблемы создают не «мигранты вообще», а те мигранты, которые не желают учить русский язык, выполнять требования российского законодательства, а также жить по правилам, которые приняты в том обществе, куда они приехали. Это, кстати, проблема практически всех стран, которые принимают мигрантов: если создаются этнические «анклавы» — проблемы непременно будут», — отметил эксперт.

Касаясь вопроса о том, какие условия нужно соблюсти в России, чтобы отказаться от услуг иностранных мигрантов, он ответил, что для этого нужно переходить на следующий технологический уклад, где труд человека минимален и «вкалывают роботы, а не человек». Но пока это всё же из области футуристики-фантастики, а жить-то надо сейчас.

«Поэтому, более «приземленный» вариант — это создание условий для переезда в Россию тех мигрантов, которые реально знают русский язык и основы российского законодательства. А для обеспечения этого — «нулевая терпимость» как к фиктивным документам о знании русского языка, так и к правонарушениям со стороны мигрантов. Пример Обнинска Калужской области буквально сейчас показывает, в каких направлениях надо двигаться, чтобы пресечь проблемы и не дать им рецидивировать», — сказал Ющук.

Он также добавил, что, вероятно, нужны поправки в законодательство, которые вводят какие-то ограничения по перемещению приехавших мигрантов в течение определенного времен. Иначе постоянно будет возникать риск формирования «анклавов» по этническому принципу.

«Ведь старая шутка эмигрантов из СССР: «Мы уже 10 лет живем на Брайтон-бич, а американцы здесь так и не выучили русский», — вернулась к нам уже нашими реалиями», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Национального объединения строителей Антон Глушков ранее заявил журналистам о нехватке в строительной сфере России от 1,5 млн до 2 млн иностранных рабочих А затем стало известно, что Калужская область выходит из федеральной программы по переселению соотечественников в РФ. Поводом стали фиктивные сертификаты о владении русским языком, выданные иностранным рабочим. Кроме того, популярный киргизский комик Борончу Кудайбергенов констатировал в интервью изданию «Жаны Ордо», что его соотечественники стали чувствовать себя в Москве как дома.