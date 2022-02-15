Москва, , 15:31 — REGNUM Собственно, сам автор идеи увеличить пенсию через увольнение признает, что такой способ добиться перерасчета пенсии слишком сложен и трудоемок, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Тем более, что после увольнения нет гарантии, что пенсионер сможет получить новую работу.

Фактически отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам толкает их предпочитать неофициальное трудоустройство или «серые» зарплаты.

Так можно и пенсию получать в полном объеме, и работодателю такой работник, за которого приходится вносить меньше отчислений в социальные фонды, обходится дешевле.

Понятно, что отказ в индексации пенсии работающим пенсионерам мотивирован со стороны чиновников стремлением экономить бюджетные средства. Но он не очень-то справедлив.

Получается, работающие пенсионеры продолжают пополнять ПФР и социальные фонды, а сами получают из пенсионного фонда меньше, чем неработающие.

Да и общая бюджетная ситуация в стране сейчас далека от критической, так что отказ в индексации слабо мотивирован», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, временное увольнение теоретически может помочь пенсионеру увеличить пенсионные выплаты, так как после выхода на пенсию предусмотрена индексация, заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

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