16 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Люди часто не задумываются о том, что обычная еда может быть опасной. Продукты питания, которые используют для утоления жажды и голода, незаметно менялись в течение многих лет. И вместо натурального продовольствия пищей стали товары промышленности. Смену потребительских предпочтений определил агрессивный маркетинг, защиты перед которым у покупателя нет. В результате у него появляется избыточный вес, развиваются более глубокие проблемы со здоровьем.

Максим Петров, , 10:00 — REGNUM Способ противостоять угрозе предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.

Фастфуд TAMHSCPhotos

О том, что вопрос актуален для России, следует из данных Росстата, по которым в 2018 году у 21,7% граждан старше 19 лет наблюдалось ожирение, а у 40,3% — избыточный вес. Впрочем, в ВОЗ считают происходящее глобальной эпидемией, поскольку с 1975 года по 2016 год доля страдающих от ожирения взрослых увеличилась в три раза, детей — почти в семь раз. При этом лишний вес, отмечают в организации, способствует развитию многих болезней: сердечно-сосудистых заболеваний, диабетов, нарушений опорно-двигательной системы и некоторых видов рака.

В качестве меры борьбы в ВОЗ рекомендовали внедрить маркировку на лицевой стороне упаковок с продуктами питания. Первыми прислушались к этому совету в Чили — одной из наиболее развитых стран Южной Америки. С июня 2016 года производителей обязали помечать упаковки в случае повышенного содержания в продукции вредных веществ и калорий. Разработан и используется единый стандарт этикеток, который от имени чилийского минздрава предупреждает покупателей о жирах, сахаре, натрии и калориях. В Чили используется черно-белый дизайн этикет в виде знака STOP, всего на товаре может находиться до четырёх изображений. Даже одной сигнальной этикетки достаточно, чтобы такой продукт питания не рекламировался детям до 14 лет, не продавался в детских садах и школах, а также не был включен в программу школьного питания.

Ожирение

Продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН пришла к выводу о том, что пищевая промышленность Чили изменила подход в сторону улучшения качества продукции после введения маркировки. В большей степени это произошло за счёт снижения содержания сахара и натрия, а также пополнения ассортимента более здоровыми продуктами питания. При этом негативного экономического эффекта не случилось — физические объёмы производства, рабочие места и уровень зарплат не пострадали.

Успешный опыт Чили переняли в Бразилии, Мексике, Перу, Уругвае, Аргентине, а также в Израиле и Канаде. Так, в Канаде на лицевой стороне упаковки нужно размещать заметную и легко читаемую информацию, если в продукции содержится большое количество сахара, натрия и насыщенных жиров, а израильские власти внедрили систему красных и зелёных этикеток, подтверждающих опасность или полезность продукта.

Против вредных продуктов введены и маркетинговые ограничения, набор которых различается в зависимости от страны. Например, запрещается использование анимации, мультфильмов, маскотов, персонажей и прочих интерактивных элементов, направленных на детскую аудиторию. Или установлен запрет на проведение конкурсов, розыгрышей призов и обещание любого иного вознаграждения. Где-то нельзя использовать в продвижении знаменитостей и их изображения, а также спортсменов, не допускается указывать положительные или питательные качества, которые есть в опасных товарах. И при этом покупателей обязательно предупреждают о содержании повышенного количества вредных веществ.

«Предлагаю в России на законодательном уровне сделать обязательной маркировку всех продуктов питания, содержащих повышенное количество сахара, насыщенных жиров, натрия и калорий. Предупреждающие этикетки должны быть крупного размера и размещены на лицевой стороне упаковки на видном месте», — выступил с инициативой Дмитрий Давыдов.

Правильное питание lukinIgor

На сайте «20 идей» опубликованы эскизы этикеток — чёрно-белые окружности с пиктограммами и предупреждающими надписями. Давыдов также предлагает ограничить рекламу маркированных продуктов, а также запретить их продажу в детсадах и школах и, само собой, вывести из программы школьного питания.

Инициативу автора проекта «20 идей», безусловно, следует поддержать на государственном уровне. Депутатам Госдумы и правительству необходимо разработать законопроект, который позволит воплотить в России не только рекомендации ВОЗ, но и передовой мировой опыт. Это позволит предупредить покупателей продукции о том, что приобретаемый ими товар может нанести вред, и мотивировать производителей выпускать полезную пищу. Ситуация изменится и в целом — население реже и в меньших объёмах будет потреблять опасные компоненты пищевых продуктов, а значит, улучшится здоровье людей и снизится смертность.