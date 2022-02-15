Архангельск, 15 февраля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В центре Архангельска грузовик сбил пешехода, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

stux Пешеходный переход

ДТП произошло около 11 часов на перекрестке улицы Суворова и проспекта Ломоносова.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля MAN не уступил дорогу женщине, переходившей проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина получила травмы, ее госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону водитель грузовика сбил насмерть пожилую женщину, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.