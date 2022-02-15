Шемышейский район, Пензенская область, , 15:31 — REGNUM В Пензенской области прошло заседание рабочей группы на тему целесообразности увольнения директора средней школы имени Героя Советского Союза А. Т. Бодряшова поселка Шемышейка Марины Гудожниковой. Министр образования региона Алексей Комаров принял участие в совещании, сообщает пресс-служба ведомства.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра, имеются явные недостатки в оформлении актов проверки учебного заведения. После детального изучения документации Комаров раскритиковал основания, по которым руководитель школы была отстранена от должности.

«Есть определенные показатели — как на региональном, так и на федеральном уровне. Это качество образовательных результатов. Это финансово-хозяйственная деятельность. Это нарушения, зафиксированных правоохранительными органами. Ни по одному из этих критериев серьезных нарушений, позволяющих снять директора с должности, не выявлено. Представление прокуратуры, в котором предписано устранить недочеты, обнаруженные в работе, в частности, спортзала, не содержит требования о привлечении руководителя к административной ответственности», — добавил глава минобразования Пензенской области.

Алексей Комаров рекомендовал привлекать к проверкам профильных специалистов, чтобы исключить в дальнейшем двоякого толкования результатов обследования, а также вероятности их оспаривания, в том числе в суде.

Участниками совещания были отмечены профессионализм и управленческие качества уволенного директора. Руководство Пензенской областной организации Общероссийского профсоюза образования и члены рабочей группы не обнаружили критических ошибок в деятельного бывшего директора школы.

По итогам консультаций и проверок было принято решение восстановить Марину Гудожникову в должности руководителя образовательного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве образования Пензенской области Счетной палатой выявлены неэффективные расходы в более чем 200 млн рублей вследствие длительного срока неиспользования закупленного компьютерного оборудования.

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