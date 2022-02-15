Приштина, Сербия, 15 февраля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Если бы на Украине развязался масштабный конфликт, это могло бы отрицательно повлиять на экономику сепаратистского Косово. Такое мнение 15 февраля высказал косовский эксперт по вопросам безопасности Нуредин Ибиши.

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По словам Ибиши, многие страны в балканском регионе уже стараются увеличить резерв товаров, особенно запас пищевой продукции.

«И здесь (в Косово) нужно поднять уровень безопасности. Некоторые страны региона подняли вопрос резерва товаров, особенно пищевых, так как снабжение может быть заблокировано. Кризис также повлияет на энергетику, особенно газ», — цитирует слова Ибиши портал Ekonomija onlajn.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия из-за напряженности на Украине «на всякий случай» пополнит резервы продуктов питания и топлива.