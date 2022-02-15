Ростов-на-Дону, 15 февраля 2022, 15:27 — REGNUM Два инвестора отказались от планов по строительству молочных комплексов в Ростовской области. Об этом стало известно на заседании совета по инвестициям при донском губернаторе, состоявшемся 15 февраля, передаёт ИА REGNUM.
По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольги Горбанёвой, речь идёт о молочных фермах в селе Жуковка и Сальском районе. Реализацией проектов занимались агрокомплекс имени Ткачёва и агрохолдинг «Степь».
"Согласно расчетам инвесторов, текущая конъюнктура на рынке строительных материалов и общее увеличение стоимости реализации проектов привели к их экономической нецелесообразности, то есть выход за пределы окупаемости — более 15 лет», — сказала Горбанёва.
При этом развитие отрасли молочного животноводства в Ростовской области продолжается.
По последним данным, на сопровождении министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области находятся 32 инвестиционных проектов с объёмом 131,3 млрд рублей.