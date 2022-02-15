Ростов-на-Дону, 15 февраля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Два инвестора отказались от планов по строительству молочных комплексов в Ростовской области. Об этом стало известно на заседании совета по инвестициям при донском губернаторе, состоявшемся 15 февраля, передаёт ИА REGNUM.

Apkko.ru На животноводческой ферме

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольги Горбанёвой, речь идёт о молочных фермах в селе Жуковка и Сальском районе. Реализацией проектов занимались агрокомплекс имени Ткачёва и агрохолдинг «Степь».

"Согласно расчетам инвесторов, текущая конъюнктура на рынке строительных материалов и общее увеличение стоимости реализации проектов привели к их экономической нецелесообразности, то есть выход за пределы окупаемости — более 15 лет», — сказала Горбанёва.

При этом развитие отрасли молочного животноводства в Ростовской области продолжается.

По последним данным, на сопровождении министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области находятся 32 инвестиционных проектов с объёмом 131,3 млрд рублей.