Иркутск, , 15:25 — REGNUM За прошедшую неделю (7−13 февраля 2022 года) в Иркутской области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по ОРВИ. По данным территориального роспотребнадзора, показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в целом по области превышает эпидемический порог на 50,8%. Тем не менее, во всех возрастных группах населения отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости.

ОРВИ Ponchikov.net

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

За медицинской помощью с признаками ОРВИ обратилось 39 346 человек, из них 15 181 — дети. Лабораторно подтверждено три случая гриппа у взрослых и пять — у детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2021 голда в 73 школах областного центра на дистанционное обучение переведен 1441 класс. По причине роста заболеваемости ОРВИ переведены на дистанционное обучение 179 классов в 19 школах, всего 1617 учащихся.

Читайте также: В Иркутске из-за COVID-19 полностью закрыты семь школ