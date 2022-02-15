Ярославль, 15 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Прокуратура Заволжского района Ярославля закончила проверку, связанную с падением снега и льда на 90-летнего ветерана. Правоохранители установили, что снег обвалился с самовольно установленного козырька балкона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле утром 9 февраля 90-летней женщине, вышедшей на прогулку, на голову упала глыба льда. Происшествием заинтересовались СКР и прокуратура.

Поскольку лёд обвалился с самовольно установленного козырька, расположенного на торце дома, ответственность за инцидент лежит на собственнике квартиры.

При этом прокуратура продолжает проверять и действия Заволжского управдома.