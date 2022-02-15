Москва, 15 февраля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 15 февраля достигла трёх градусов выше нуля, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве. МИД

Синоптики отметили, что февраль продолжает удивлять, и вместо самых холодных дней года температура приблизилась к оттепелям, а среднесуточная температура держится в зоне положительных значений.

По информации центра погоды, 15 февраля в 14:00 столбики термометров на главной станции Москвы («ВДНХ» — прим. ИА REGNUM) достигли трёх градусов тепла.

«Таким образом, сегодняшний вторник стал самым тёплым днём с начала зимы. До этого лидерство принадлежало 11 февраля, тогда термометры показали +2,4°», — рассказали метеорологи.

При этом уточняется, что точное значение максимума станет известно после 21:00, когда будут сняты показания с центральных термометров. Суточный рекорд этого дня установлен в 1852 году, тогда воздух прогрелся до 3,8 градуса тепла.