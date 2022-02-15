Москва, , 15:24 — REGNUM Рост инфляции в Америке может дать шанс производителям из стран БРИКС увеличить свою долю на мировом рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.

Инфляция Picserver.org

«Политики и инвесторы привыкли, что в странах типа России или Бразилии не может быть инфляции ниже, чем в США. Поэтому высокая инфляция в РФ и сопоставимых странах становится самовоспроизводящимся феноменом. Держать высокие процентные ставки и стабильный курс рубля к доллару длительное время нельзя, валюты стран с высокими ставками придется девальвировать, — сказал Ануреев. — Хотя история тех же 1970-х показывает, что производители Германии и Японии (стран с системно меньшей инфляцией чем в США), смогли отвоевать у американских производителей часть мирового и даже американского рынка. Именно на то десятилетие приходится массовое проникновение японских и германских автомашин и электроники на американский рынок, а также начало заката трех крупнейших американских автоконцернов, которые до того были символами американского процветания».

Поэтому, как полагает Ануреев, грамотное использование германского и японского опыта может дать шанс производителям из стран БРИКС увеличить свою долю рынка.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ РФ вновь раскритиковали за то, что из-за его политики страдает российский бизнес.

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