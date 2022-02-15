Москва, , 15:24 — REGNUM Несмотря на все новые антирекорды по запасам газа в европейских ПХГ, контрагенты Газпрома не спешат наращивать закупки у российской компании, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Цена на газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«И при этом объемы поступающего на европейский рынок сжиженного газа устанавливают новые рекорды, а цена на спотовом рынке относительно стабилизировалась и периодически даже опускается ниже 900 долларов за тысячу кубометров.

Тем временем с сертификацией «Северного потока — 2» европейцы не спешат, а поставки даже через польскую территорию не возобновляются.

Похоже, европейские партнеры твердо решили назло Газпрому отморозить уши, то есть предпочесть переплачивать за сжиженный газ, но не уступать требованиям Газпрома о заключении долгосрочных контрактов.

Вероятно, расчет европейцев делается на то, что ситуация 2021 года была следствием стечения обстоятельств, и в дальнейшем спотовые цены упадут», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Газпроме со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Заявили, что в европейских подземных газохранилищах осталось менее 10% от закачанного летом газа.

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