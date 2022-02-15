Воронеж, , 15:23 — REGNUM Оперативные мероприятия проводились в отношении руководителя регионального учреждения «Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области», заместителя председателя Воронежской городской думы Алексея Пинигина проведены сотрудниками правоохранительных органов. Информация об этом появилась в целом ряде СМИ 15 февраля со ссылкой на источники.

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Так, «Коммерсантъ-Черноземье» сообщил об обысках на рабочем месте Пинигина в гордуме и даже о его возможном задержании. Вместе с тем, «Вести-Воронеж» уточнили со ссылкой на пресс-службу гордумы, что силовиков в здании не видели, сам Пинигин в гордуме также отсутствует.

Отметим, что официальных комментариев по поводу оперативных мероприятий правоохранительные органы пока не давали.

Ранее в отставку подал первый заместитель председателя городской думы Воронежа Александр Провоторов, в отношении него суд рассматривает уголовное дело о мошенничестве.

Алексей Пинигин в гордуме работает уже третий созыв, с 2010 года. В пятом созыве входит в состав постоянной комиссии по бюджету, экономике, налоговой политике и инвестициям, постоянной комиссии по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям.