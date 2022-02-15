Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM Поставщик опасного бария в Городской клинико-диагностический центр (ГКДЦ) №1 Санкт-Петербурга, где после обследования органов желудочно-кишечного тракта с применением этого химического препарата погибли пациенты, в конце 1990-х привлекался по делу об обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Об этом 15 февраля телеканалу «78» сообщил источник в правоохранительных органах.

Городской клинико-диагностический центр №1 на улице Сикейроса в Петербурге Spb.sledcom.ru

Напомним, по версии следствия, в ГКДЦ №1 на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года восемь пациентов, проходивших обследование в центре, в результате этих действий скончались. Еще порядка 20 человек получили ущерб здоровью.

По предварительным данным, директор компании по производству химических реактивов «Нева реактив», откуда поставлялся опасный барий в государственную клинику, в конце 90-х привлекался по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Кроме того, стало известно о ещё одной выжившей пациентке, которая попала в реанимацию после исследований с барием в медицинском центре.

Читайте ранее в этом сюжете: Двух новых обвиняемых в отравлении барием в Петербурге заключили в СИЗО