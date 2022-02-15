Париж, , 15:22 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис посетит Францию с краткосрочным визитом, в ходе которого встретится за неформальным ужином со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом 15 февраля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, глава румынского государства обсудит с Э. Макроном перспективы двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом в целом, а также урегулирование кризиса в Западной Африке в частности. Кроме того, предполагается, что президенты обменяются мнениями о перспективах дальнейшего участия Бухареста в международных военных операциях.

Прилет К. Йоханниса в Париж запланирован на 16 февраля.

Напомним, румынские военные находятся в Мали, Буркина-Фасо и Нигере в составе международных миротворческих сил.