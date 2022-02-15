Париж, 15 февраля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис посетит Францию с краткосрочным визитом, в ходе которого встретится за неформальным ужином со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом 15 февраля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Согласно официальной информации, глава румынского государства обсудит с Э. Макроном перспективы двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом в целом, а также урегулирование кризиса в Западной Африке в частности. Кроме того, предполагается, что президенты обменяются мнениями о перспективах дальнейшего участия Бухареста в международных военных операциях.

Прилет К. Йоханниса в Париж запланирован на 16 февраля.

Напомним, румынские военные находятся в Мали, Буркина-Фасо и Нигере в составе международных миротворческих сил.