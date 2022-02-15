Иркутск, 15 февраля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Иркутске арестована подозреваемая в поджоге дома с людьми. Подробности сообщает территориальное СУ СК РФ.

Пожар

По версии следствия, ночью 9 февраля в лесополосе в Октябрьском районе загорелась постройка, в которой находились бездомные мужчина и женщина. Они выжили, но получили ожоги. Погибла их собака.

По подозрению в поджоге задержали 42-летнюю знакомую потерпевших. Она призналась полицейским, что совершила поджог из личной неприязни к этим людям. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушении на убийство двух человек, совершенном общеопасным способом».

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года трагедия с поджогом произошла в городе Зима: мужчина пришел на дачу, расположенную в садоводстве «Хазанок» к матери бывшей супруги и стал обвинять её в разводе с последней. В ходе ссоры он жестоко избил женщину, заставлял ползти по снегу, при этом все издевательства снимал на видео. Затем мужчина облил горючим вещи и предметы в доме, а также потерпевшую и совершил поджог.

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