Москва, , 15:16 — REGNUM Наблюдаемая в США потребительская инфляция в 7,5% или в Западной Европе в 5% выглядит новой только после десятилетия 2010-х, когда наблюдалась экстремально низкая инфляция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.

Инфляция © ИА REGNUM

«Более глубокая историческая ретроспектива показывает приличное количество похожих всплесков инфляции, особенно в 1970-е годы и немногим меньше в другие десятилетия. Богатая история приличной инфляции позволяет бизнесу адаптироваться, для чего необходимо лишь почитать научные статьи, корпоративные отчеты и правительственные обзоры предыдущих десятилетий. В США ведущие политики и крупнейшие бизнесмены в основном преклонного возраста, которые имеют опыт работы при такой инфляции в своей молодости и зрелости. Более того, всплеск инфляции на фоне сохраняющихся низких процентных ставок облегчает долговое бремя правительств и закредитованных граждан», — сказал Ануреев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее американское издание Politico заявило, что власти США больше обеспокоены не пандемией, а ростом инфляции.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснил, почему страны Запада не могут одолеть инфляцию