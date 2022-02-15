Москва, 15 февраля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Наблюдаемая в США потребительская инфляция в 7,5% или в Западной Европе в 5% выглядит новой только после десятилетия 2010-х, когда наблюдалась экстремально низкая инфляция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.

ИА REGNUM Инфляция

«Более глубокая историческая ретроспектива показывает приличное количество похожих всплесков инфляции, особенно в 1970-е годы и немногим меньше в другие десятилетия. Богатая история приличной инфляции позволяет бизнесу адаптироваться, для чего необходимо лишь почитать научные статьи, корпоративные отчеты и правительственные обзоры предыдущих десятилетий. В США ведущие политики и крупнейшие бизнесмены в основном преклонного возраста, которые имеют опыт работы при такой инфляции в своей молодости и зрелости. Более того, всплеск инфляции на фоне сохраняющихся низких процентных ставок облегчает долговое бремя правительств и закредитованных граждан», — сказал Ануреев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее американское издание Politico заявило, что власти США больше обеспокоены не пандемией, а ростом инфляции.