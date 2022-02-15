Пекин, , 15:15 — REGNUM Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд, говоря о пути попадания запрещённого вещества в организм Камилы Валиевой, повторил информацию, которая была опубликована в прессе. Об этом 15 февраля говорится в сообщении пресс-службы МОК.

МОК Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Освальд повторял информацию, которая была опубликована в прессе. Сам он на судебном заседании не присутствовал», — заявили в МОК.

Ранее Освальд заявил, что запрещённое вещество могло попасть в организм Валиевой с продуктом, который употреблял её дедушка.

Напомним, 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции МОК, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) и допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде.

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