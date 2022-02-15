Таллин, , 15:15 — REGNUM

Рыба (сс) Arend

Работы по расширению яхтенного порта Сыруна острове Хийумаа (западная Эстония) остановлены после того, как на поверхности воды появились тысячи мертвых рыб.

Об этом сообщил портал гостелерадио страны ERR со ссылкой на региональное издание Hiiu leht.

Член правления ЦУ «Порты Хийумаа» (Hiiumaa Sadamad)Лийна Хярм объяснила причину массовой гибели рыбы тем, что в ходе работ из бассейна порта была откачана вода и рыба оказалась в ловушке без кислорода, поскольку утром на воде образовался слой льда.

Представители фирмы совместно с Департаментом окружающей средыЭстонии ищут возможности для продолжения строительства. В понедельник, 14 февраля,было решено переместить рыбу через временную дамбу в каналсо свободным доступом к морю.