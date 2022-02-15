Таллин, 15 февраля, 2022, 15:15 — ИА Регнум.

(сс) Arend Рыба

Работы по расширению яхтенного порта Сыруна острове Хийумаа (западная Эстония) остановлены после того, как на поверхности воды появились тысячи мертвых рыб.

Об этом сообщил портал гостелерадио страныERRсо ссылкой на региональное изданиеHiiu leht.

Член правленияЦУ «Порты Хийумаа» (Hiiumaa Sadamad)Лийна Хярм объяснила причину массовой гибели рыбы тем, чтов ходе работ из бассейна порта была откачана вода и рыба оказалась в ловушке без кислорода, поскольку утром на воде образовался слой льда.

Представители фирмы совместно с Департаментом окружающей средыЭстонииищут возможности для продолжения строительства. В понедельник, 14 февраля,было решено переместить рыбу через временную дамбу в каналсо свободным доступом к морю.