Москва, 15 февраля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В России потребительское поведение населения стало более разумным и запланированным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ в январе 2022 года упали объемы выдачи потребительских кредитов (больше чем на 30% по сравнению с декабрем 2021 года и на 6% в годовом выражении).

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«Снижение выдачи потребительских кредитов связано с несколькими факторами, — сказал Ковригин. — Во-первых, перестал быть актуальным ранее значимый эффект отложенного спроса. Теперь потребительское поведение стало более разумным и запланированным. Во-вторых, вследствие повышения ключевой ставки ЦБ РФ заметно выросли и проценты по потребительским кредитам. Некоторые потенциальные заёмщики поэтому отказываются от кредитов. В-третьих, системы банковского скоринга стали более совершенными и чаще отказывают в выдаче кредитов потенциальным заёмщикам».

Как полагает экономист, в обозримом будущем тенденция плавного уменьшения кредитования продолжится.

«ЦБ РФ не собирается смягчать денежно-кредитную политику, а в условиях «дорогих» денег кредитование всегда закономерно падает», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что потребительские кредиты становятся всё менее выгодными.