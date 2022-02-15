Число резидентов Арктики в Архангельской области выросло до 103
Архангельск, 15 февраля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Еще три архангельских проекта получили статус резидентов Арктической зоны РФ, сообщает региональное правительство.
По данным ведомства, один из инвесторов планирует построить жилой дом в центре областной столицы, второй намерен создать в Пинежском районе сельскохозяйственное предприятие по выращиванию картофеля, еще один резидент займется модернизацией производства для увеличения объемов выпуска мебельной продукции в Архангельске.
Всего на данный момент статус резидента получили 103 компании региона. Больше всего проектов они реализуют в сферах транспорта и логистики, жилищном строительстве, а также в производственной сфере.
Общий объем запланированных инвестиций резидентов АЗРФ составляет около 65 млрд рублей. Согласно проектам, будет создано 4 605 новых рабочих мест.
Как сообщало ИА REGNUM, один из резидентов Арктики построит в Архангельской области ферму.