Архангельск, 15 февраля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Еще три архангельских проекта получили статус резидентов Арктической зоны РФ, сообщает региональное правительство.

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По данным ведомства, один из инвесторов планирует построить жилой дом в центре областной столицы, второй намерен создать в Пинежском районе сельскохозяйственное предприятие по выращиванию картофеля, еще один резидент займется модернизацией производства для увеличения объемов выпуска мебельной продукции в Архангельске.

Всего на данный момент статус резидента получили 103 компании региона. Больше всего проектов они реализуют в сферах транспорта и логистики, жилищном строительстве, а также в производственной сфере.

«Инвестиционные проекты резидентов АЗРФ рассчитаны, как правило, на несколько лет. На сегодняшний день объем уже привлеченных инвестиций составляет около трех миллиардов рублей, создано более 700 новых рабочих мест, две компании получили льготный кредит на общую сумму почти в 600 миллионов рублей», — прокомментировал министр экономического развития, промышленности и науки региона Виктор Иконников.

Общий объем запланированных инвестиций резидентов АЗРФ составляет около 65 млрд рублей. Согласно проектам, будет создано 4 605 новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, один из резидентов Арктики построит в Архангельской области ферму.