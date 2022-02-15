Тбилиси, , 15:15 — REGNUM Партия «Единое национальное движение» (ЕНД) является в Грузии самой крупной оппозиционной партией и должна ответственно относиться к своим решениям. Об этом 15 февраля заявил на брифинге вице-премьер парламента республики, один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе.

Смех

Он ответил на просьбу депутатов от ЕНД восстановить партийные избирательные списки, которые оппозиционные партии в 2020 году отозвали, объявив прошедшие тогда парламентские выборы «сфальсифицированными». Теперь после лишения мандатов троих оппозиционных депутатов их места будут вакантными до следующих выборов.

«Они приняли поспешное и неправильное решение. В своё время мы убеждали их не отзывать списки и убеждали, что это неверное политическое решение, это было отрезанием пути назад», — сказал Талаквадзе.

Вице-спикер отметил, что политика ЕНД непоследовательна, а действия вредят не только стране, но и самой партии. Он заявил, что обратно вернуть списки у оппозиции не получится.

«Мы не собираемся это обсуждать, это было их политическое решение, и мы не собираемся исправлять их ошибку путём изменения законов», — заявил Талаквадзе.

Напомним, лидера Лейбористской партии Грузии Шалву Нателашвили и главу партии «Дроа» Элене Хоштария сегодня планируется лишить депутатских мандатов за злостное игнорирование заседаний парламента. Также депутатских полномочий может лишиться лидер партии «Лело» Бадри Джапаридзе. Его суд признал виновным по уголовному делу 2008 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Грузии призвали восстановить в ЦИК партийные избирательные списки