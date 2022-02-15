Москва, , 15:15 — REGNUM Заявление Чижова — это уже далеко не первое заявление с российской стороны о том, что в случае попытки украинских властей решить проблему Донбасса силовым путем российская сторона может открыто вступить в боевые действия, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Более того, как раз сегодня в Госдуме обсуждают проект признания независимости ДНР и ЛНР. Но все эти факты финансовые рынки игнорируют.

Зато на сообщения о том, что после завершения учений в Белоруссии российские войска вернутся в места постоянной дислокации спекулянты бросились скупать российские облигации и акции.

Хотя никто и не заявлял, что войска в Белоруссии останутся, да и никаких признаков того, что они там останутся или, тем более, перейдут в наступление на Украину, не было.

Мяч как был, так и остался на стороне Украины — если попытка нового наступления ВСУ всё-таки произойдет, вступление России в боевые действия, вероятно, неизбежно. А, соответственно, и последующие санкции, которыми так долго грозил Запад.

Причем попытка эта может быть предпринята даже без решения со стороны президента Украина Владимира Зеленского.

Там достаточно много националистов и агентов влияния США, чтобы организовать необходимые для этого провокации и снять фейки для СМИ, которые не оставят президенту Украины выбора», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия будет везде защищать своих граждан и в том числе — в Донбассе.

Читайте также: Россия будет везде защищать своих граждан — Чижов