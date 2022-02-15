Каракас, , 15:15 — REGNUM Боливарианские национальные вооруженные силы (FANB) сохраняют свое присутствие в приграничных с Колумбией районах, нанося сильные удары по бандформированиям в ходе военных операций. Об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино, сообщает Prensa Latina.

Флаг Венесуэлы Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Отмечается, что в последние дни удары по колумбийским вооруженным террористам-наркоторговцам были сокрушительными.

Падрино также упомянул о расследовании аргентинского журналиста Орасио Вербицкого о причастности бывшего президента Колумбии Маурисио Макри к попытке вторжения в Венесуэлу.

«Аспекты, которые так часто осуждались в то время, начинают проявляться. <…> Они не смогли [сделать это] вчера! Они никогда не смогут!», — сказал министр.

Министр также рассказал о публикациях касательно части плана Макри в 2019 году в рамках операции «Пума», которая предусматривает вторжение в Венесуэлу через три коридора: один морской и два сухопутных.

В свою очередь, первый замглавы Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо накануне подчеркнул, что Венесуэле пришлось противостоять всем нападениям на границе, и ей удалось устоять и победить.