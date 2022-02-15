Москва, 15 февраля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В настоящее время инфляция в странах Запада вызвана ростом котировок нефти и другого сырья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал сообщение американского издания Politico о том, что западных политиков больше беспокоит не пандемия коронавируса, а инфляция.

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«За последний год усилилось инфляционное давление на экономики западных стран. Сначала многим казалось, что это объективное следствие восстановления деловой активности после пандемических запретов, эффекта отложенного спроса. Но все эти факторы давно растаяли. А инфляция не прекращается. Западная экономика тем более привыкла к политике «дешёвых» денег, и регуляторы до сих пор отказывались от сильного повышения ключевой ставки, в отличие от России, — сказал Ковригин. — Сегодня инфляция в странах Запада вызвана скорее ростом котировок нефти и другого сырья. Вместе с тем показатели инфляции в странах Европы и США не выглядят чем-то пугающим. До галопирующей, и тем более до гиперинфляции, далеко».

Кроме того, он обратил внимание на то, что инфляция при всех её минусах имеет и плюсы: она подстёгивает развитие производства, стимулирует спрос.

«Больнее инфляция отражается на развивающихся странах, для которых бедность представляет серьёзную проблему. Любое сколько-нибудь заметное повышение цен приводит к серьёзному росту показателя бедности, — сказал Ковригин. — Для борьбы с инфляцией Запад не стремится задействовать меры, ужесточающие денежно-кредитную политику — и правильно делает. С прекращением нефтяного ралли инфляция должна уменьшиться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, индекс потребительской уверенности США упал до самых низких значений за десятилетие.