Таллин, , 15:14 — REGNUM

Канада ankakay

Наследники сбежавшего в 1944 году из Эстонии в Канаду известного адвоката передала в дар Институту эстонского языка и общего языкознания Тартуского университета более двух млн евро. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV.

Отмечается, что поначалу известие о даре в университете восприняли как чью-то шутку или розыгрыш. Теперь на поступившие средства у вуза большие планы. Деньги переданы в рамках оглашения завещания скончавшейся в 2021 году 84-летней канадки. Кадри Роук передала внушительную сумму от имени своих родителей — Николая и Герды Роук.

«Это была семья, которая уехала из Эстонии в Канаду, в провинцию Альберта. Там они жили в Калгари, где была небольшая эстонская община. Здесь же оба родителя обучались в Тартуском Университете, и очевидно, что эстонский язык был у них в сердце», — пояснила руководитель института Лийна Линдстрем.

До побега из Эстонии вместе с отступающими войсками нацистской Германии в 1944 году отец семейства Николай Роук работал в Эстонии присяжным адвокатом, а уже в Канаде он вместе с женой Гердой занимался бухгалтерией. Сама Кадри Роук работала учительницей и не имела собственных наследников.

«Для них, как для людей, высоко ценящих эстонское национальное самосознание, культуру и сохранение эстонского государства, очевидно, что эстонский язык стоит во главе всего этого», — сообщила руководитель по развитию института Вирве Вихман.

Известно, что треть полученных средств будет выделена на стипендии студентам института. Будет создан личный фонд исследований и фонд мобильности, который позволит посещать всевозможные конференции. Часть денег также пойдет на обустройство помещений института. Фондам будут присвоены имена Николая, Герды и Кадри Роук.

Это самое крупное пожертвование за всю историю Тартуского университета.