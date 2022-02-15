Чита, , 15:12 — REGNUM Власти Читы отчитались об отлове ещё 15 безнадзорных собак 14 февраля. Как сообщает пресс-центр мэрии города, отлов производился специалистами подрядной организации комитета городского хозяйства на улице Рахова (8 голов) и в посёлке ГРЭС (7 голов).

Собака Ольга Кардашова © ИА REGNUM

«Общее количество собак, отловленных с 1 января в краевом центре, составляет 419 особей. Все они помещены в приют для животных при ФКУ ИК-3 УФСИН России по Забайкальскому краю. Работы по отлову продолжаются», — заявили чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Домне (Забайкальский край) 22 января, после школы, пропала семилетняя девочка, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей.

В связи со скоплением бродячих собак, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, в границах Читы и Читинского района с 27 января введён режим повышенной готовности.

Читайте также: В Забайкалье усилена работа по отлову бездомных животных