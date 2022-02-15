Москва, 15 февраля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании перестраховочного пула на рынке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Необходимость формирования перестраховочного пула, участниками которого должны быть все страховщики, осуществляющие ОСАГО, продиктована существующими проблемами при функционировании системы гарантированного заключения договора ОСАГО («Е-Гарант») и, как следствие, снижением доступности данного вида страхования. Как представляется, возможность передачи страховщиком в перестраховочный пул рисков по высокоубыточным сегментам ОСАГО обеспечит надлежащий уровень доступности ОСАГО, не создавая при этом угрозу финансовой устойчивости и платежеспособности отдельных страховщиков, пояснили авторы.

Как представляется депутатам Госдумы, возможность передачи страховщиком в перестраховочный пул рисков по высокоубыточным сегментам ОСАГО обеспечит надлежащий уровень доступности ОСАГО, не создавая при этом угрозу финансовой устойчивости и платежеспособности отдельных страховщиков.