Рига, , 15:11 — REGNUM

Олимпиада PublicDomainPictures

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Сборная Латвии по хоккею в 1/8 финала Зимних Олимпийских игр 2022 года уступила сборной Дании со счетом 2:3 и досрочно выбыла из турнира. Об этом сообщил Латвийский олимпийский комитет.

За всю игру латвийцы нанесли 27 ударов в ответ на 31 бросок со стороны датчан. Обе шайбы в ворота противника забил Лаурис Дарзиньш.

Таким образом, хоккеисты Латвии проиграли во всех трех играх группового турнира — Швеции (2:3), Финляндии (1:3) и Словакии (2:5). Дания, в свою очередь, обыграла Чехию (2:1) и Швейцарию (5:3) и уступила команде Олимпийского комитета России (0:2).

Теперь сборная Дании в четвертьфинале Зимней Олимпиады встретится с россиянами.