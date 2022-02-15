Чита, , 15:08 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю известило о землетрясении, зафиксированном накануне вечером, 14 февраля, в 22 часа 45 минут по местному времени в 35 километрах от сёл Ксеньевка и Сбега (Могочинский район). Его сила составила 3,9 магнитуд.

Забайкалье. Могочинский район Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, для Байкальской рифтовой зоны 2021 год выдался самым насыщенным за всю историю инструментальных наблюдений. Если в среднем за год фиксируется около 30 ощутимых подземных толчков, то в прошлом году их было 124. За январь 2022 года зарегистрировано 15 землетрясений, что больше обычного.

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