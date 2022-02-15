Москва, , 15:06 — REGNUM Инициатива Центробанка РФ о получении дополнительных доходов для бедных граждан вызывает много вопросов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Бедность Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Предположим, что ставка по социальному счету составит 9,5% — это выше текущих депозитов.

Учитывая возможность пополнения данного счета владельцем, можно организовать бизнес на разнице ставок владельцем таких счетов.

С другой стороны, начисление процентов будет происходить на остаток по социальным выплатам, и большого прироста увидеть будет сложно.

Однако для банков, обслуживающих такие счета, доходность будет вполне ощутимой, ведь государство будет платить за данные инициативы и ставки выше рынка». — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России малоимущие граждане с небольшим доходом могут заработать дополнительные средства. С такой инициативой выступает Центробанк.

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