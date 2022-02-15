Москва,
15 февраля 2022, 15:06 — REGNUM Инициатива Центробанка РФ о получении дополнительных доходов для бедных граждан вызывает много вопросов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Бедность
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Предположим, что ставка по социальному счету составит 9,5% — это выше текущих депозитов.
Учитывая возможность пополнения данного счета владельцем, можно организовать бизнес на разнице ставок владельцем таких счетов.
С другой стороны, начисление процентов будет происходить на остаток по социальным выплатам, и большого прироста увидеть будет сложно.
Однако для банков, обслуживающих такие счета, доходность будет вполне ощутимой, ведь государство будет платить за данные инициативы и ставки выше рынка». — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, в России малоимущие граждане с небольшим доходом могут заработать дополнительные средства. С такой инициативой выступает Центробанк.
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