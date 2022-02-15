Москва, 15 февраля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Инициатива Центробанка РФ о получении дополнительных доходов для бедных граждан вызывает много вопросов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бедность

«Предположим, что ставка по социальному счету составит 9,5% — это выше текущих депозитов.

Учитывая возможность пополнения данного счета владельцем, можно организовать бизнес на разнице ставок владельцем таких счетов.

С другой стороны, начисление процентов будет происходить на остаток по социальным выплатам, и большого прироста увидеть будет сложно.

Однако для банков, обслуживающих такие счета, доходность будет вполне ощутимой, ведь государство будет платить за данные инициативы и ставки выше рынка». — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России малоимущие граждане с небольшим доходом могут заработать дополнительные средства. С такой инициативой выступает Центробанк.

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