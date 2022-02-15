Москва, 15 февраля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Пилотный проект по упрощению налогового режима для малого и среднего предпринимательства скоро стартует в нескольких регионах России. Завтра, 16 февраля, Госдума рассмотрит законопроект о его введении уже во втором чтении.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сборщики налогов

Председатель комитета по малому и среднему предпринимательству и депутат от партии «Новые люди» Александр Дёмин уверен, что это знаковый шаг на пути развития предпринимательства в России и необходимо распространить его на всю территорию страны.

«Все очень хотят, чтобы российские предприятия были сильные, а зарплаты выше. К сожалению, это практически невозможно при существующей налоговой системе. Налоговая нагрузка на предпринимателей чрезмерная и требует упрощения. У предприятий нет денег ни на развитие, ни на достойные зарплаты. А именно повышение доходов людей является главной задачей экономической политики государства», — заявил депутат, — «Новые люди будут добиваться того, чтоб по результатам эксперимента льготное налогообложение для малого и среднего бизнеса распространили на всю Россию. Также надеемся, что данный налоговый режим будет введен в дальнейшем для предприятий с оборотом до 120 млн рублей в год».

По словам Александра Демина, законопроект освободит предпринимателей от взносов на пенсионное, социальное и медицинской страхование за себя и сотрудников. «Сейчас часто бизнес платит «всерую», так как страховые взносы за работников слишком высокие», — объяснил председатель комитета по малому и среднему предпринимательству, — Введение налоговых послаблений даст возможность сэкономить на бухгалтерии и отказаться от «серых» схем».

Фракция «Новые люди» поддержит законопроект во втором чтении. От партии было внесено порядка десяти поправок, все они были учтены. Сам законопроект был подготовлен после того, как в прошлом году Новые люди предложили провести налоговый маневр. Его ключевой смысл — заменить все основные налоги, которые платит сегодня предприниматели, единым налогом с выручки.

«Это знаковый законопроект, и его необходимо мониторить в режиме реального времени. Мы будем держать постоянную связь с пилотными регионами, отслеживая эффективность этой системы», — заявил Александр Дёмин.