Чебоксары, , 15:06 — REGNUM В Чувашии вынесен на обсуждение проект указа главы республики о создании эвакуационной комиссии. Он разработан ГКЧС, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Эвакуация пассажиров Александр Полегенько © ИА REGNUM

Проектом указа «Об эвакуационной комиссии Чувашской Республики» на рассмотрение внесено положение о комиссии, определяется статус и порядок её деятельности, а также состав по должностям.

Согласно проекту, комиссия будет подчиняться главе Чувашии и предназначена «для планирования, организации и руководства проведением эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы […] при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

В состав комиссии предлагается включать представителей органов власти и организаций. Ожидается, что будут сформированы рабочие группы для эвакуации, транспортного обеспечения и размещения населения, оповещения и информации, а также первоочередного жизнеобеспечения жителей.

Отмечается, что на реализацию проекта не потребуются дополнительные средства. В случае принятия документа ответственность за работу комиссии будет возложена на ГКЧС Чувашии.