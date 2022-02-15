Чебоксары, 15 февраля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен на обсуждение проект указа главы республики о создании эвакуационной комиссии. Он разработан ГКЧС, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пассажиров

Проектом указа «Об эвакуационной комиссии Чувашской Республики» на рассмотрение внесено положение о комиссии, определяется статус и порядок её деятельности, а также состав по должностям.

Согласно проекту, комиссия будет подчиняться главе Чувашии и предназначена «для планирования, организации и руководства проведением эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы […] при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

В состав комиссии предлагается включать представителей органов власти и организаций. Ожидается, что будут сформированы рабочие группы для эвакуации, транспортного обеспечения и размещения населения, оповещения и информации, а также первоочередного жизнеобеспечения жителей.

Отмечается, что на реализацию проекта не потребуются дополнительные средства. В случае принятия документа ответственность за работу комиссии будет возложена на ГКЧС Чувашии.