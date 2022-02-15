Лима, 15 февраля 2022, 15:05 — REGNUM Перуанский прокурор потребовал запретить бывшему президенту страны Ольянте Умале покидать страну, пока он находится под следствием по новому делу о предполагаемой коррупции, фигурантом которого он стал не так давно. Об этом сообщают источники издания Prensa Latina.
Прокурор Херман Хуарес попросил судебные органы принять решение, запрещающее Хумале покидать страну, а также ввести ограничения на его передвижение и отменить конфиденциальность его банковских счетов.
Хуарес обвинил экс-президента в предполагаемых преступлениях — сговоре при отягчающих обстоятельствах, взяточничестве и в сговоре для совершения преступлений против государства, и привлек к делу жену Умалы Надин Эредиа.
Расследование касается предполагаемого компаний, входящих в «строительный круг», который на протяжении десятилетий давал взятки за государственные строительные контракты, распределяемые между его своими членами.
Хумала и Эредиа были заключены под стражу с июля 2017 года по апрель 2018 года и были освобождены в связи с постановлением Конституционного суда, отменившим эту меру пресечения.