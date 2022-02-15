Лима, 15 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Перуанский прокурор потребовал запретить бывшему президенту страны Ольянте Умале покидать страну, пока он находится под следствием по новому делу о предполагаемой коррупции, фигурантом которого он стал не так давно. Об этом сообщают источники издания Prensa Latina.

Kremlin.ru Ольянта Умала

Прокурор Херман Хуарес попросил судебные органы принять решение, запрещающее Хумале покидать страну, а также ввести ограничения на его передвижение и отменить конфиденциальность его банковских счетов.

Хуарес обвинил экс-президента в предполагаемых преступлениях — сговоре при отягчающих обстоятельствах, взяточничестве и в сговоре для совершения преступлений против государства, и привлек к делу жену Умалы Надин Эредиа.

Расследование касается предполагаемого компаний, входящих в «строительный круг», который на протяжении десятилетий давал взятки за государственные строительные контракты, распределяемые между его своими членами.

Хумала и Эредиа были заключены под стражу с июля 2017 года по апрель 2018 года и были освобождены в связи с постановлением Конституционного суда, отменившим эту меру пресечения.