Варшава, 15 февраля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. За последние сутки в Польше задержали четырех человек, которые незаконно пересекли границу республики с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 15 февраля.

REGNUM Мигранты

«Все четыре нелегальных иммигранта задержаны. Удалось установить, что среди них большая часть — граждане Турции и Афганистана», — говорится в сообщении пограничного ведомства Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.