Нижний Новгород, , 15:02 — REGNUM Власти Нижегородской области обещают за 2022 год отремонтировать 153 километра дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Ремонт дороги Алексей Яковлев © ИА REGNUM

В частности, речь идет о 25 дорожных участках в Большеболдинском, Вадском, Варнавинском, Вачском, Ветлужском, Воротынском, Гагинском, Лысковском, Павловском, Сеченовском и Уренском районах.

На эти цели планируют потратить около 1,9 млрд рублей. При этом чиновники уверяют, что ремонт завершится не позднее октября.

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